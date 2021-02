Laura arbejder i Føtex: Frygter at tage smitte med hjem

Mens meget er lukket ned, og mange er sendt på hjemmearbejde, er Laura Memborg på 16 taget afsted, som hun plejer.

Hun arbejder nemlig som ungarbejder i Føtex i Nyborg og har under hele corona troppet op, så folk kan købe aftensmad og toiletpapir med hjem. Men ikke uden bekymringer.

Man er jo bekymret for at komme hjem med corona hver gang, man er her Laura Memborg, 16 år, butiksmedarbejder i Føtex i Nyborg

- Man er jo bekymret for at komme hjem med corona hver gang, man er her. Nu er jeg her kun en gang om ugen fast, men den gang om ugen, man er her, er det, der gør, at man er bange for at komme hjem med corona og smitte hele sin familie, fortæller hun.

- Og jeg ved, at vi er mange, som har det på den måde.

- Vi går jo i det hele tiden og kan nemt blive smittet, fortæller Laura Memborg på 16 om at tage på arbejde i Føtex under corona. Foto: Rasmus Rask

Mange deler Lauras bekymringer

Laura er langt fra den eneste, der er bange for at få corona med hjem fra jobbet.

I uge 1 spurgte Bemærk, TV 2 Fyns ungeredaktion, 1700 fynske unge, om de er bange for at blive smittet, mens de er på arbejde. Og to ud af fem af de små 1200, der er i arbejde, siger ja.

Man bliver nødt til at kigge på(...), om der er mere, man kan gøre for at få et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Per Tønnesen, formand for HK Handel

HK Handel kan i dén grad genkende Laura og andre unges bekymringer.

- Vi har et stigende antal henvendelser fra butiksansatte, der er bekymrede for at møde ind på arbejde på grund af risikoen for smitte, fortæller Per Tønnesen, som er formand i HK Handel.

For selvom man gør alt, hvad man kan for at spritte af og holde afstand, er man bare mere udsat, end hvis man sidder derhjemme, fortæller Laura Memborg.

- Man ved ikke, hvem der har rørt ved de ting, man har sat på plads. Vi kan selvfølgelig tage vores forholdseregler, og jeg spritter hænder konstant. Men det er svært helt at beskytte sig mod det, når vi går blandt en hel masse mennesker i løbet af en hel dag.

Undersøgelse: Hvad siger de unge?​​​​​ - Selvom jeg er afskærmet med plexiglas og mundbind fra kunderne, føler jeg mig aldrig 100% tryg. - Jeg har slet ikke lyst til at tage nogen steder, slet ikke ned i den lokale netto for at arbejde, blandt så mange kunder, som ikke tager hensyn til mig. - Jeg stoppede, fordi jeg var bange for at blive smittet, når jeg skulle sidde bag kassen, fordi jeg så, at mange ikke sprittede hænder, når de kom ind. Kilde: Bemærks spørgeskema blandt 1700 fynske unge, lavet i uge 1.

Det skal være trygt at arbejde

Kenneth Biller, der er varehuschef i Føtex i Nyborg, fortæller, at de ikke har haft ubehagelige episoder med kunder. Men han er rent ud sagt 'møgærgerlig' over, at overhovedet sker.

- Det skal være så trygt at gå på arbejde, som vi overhovedet kan gøre det, siger han. Han kan godt forstå, at Laura og andre unge er bekymrede over at blive smittet - for det bliver ham og andre medarbejdere jo også.

Heldigvis oplever han, at de langt fleste kunder opfører sig ordentligt. Og Laura fortæller også, at man oftest kan tage afstand til kunderne uden, at det overhovedet bliver lagt mærke til.

- Tit går det egentlig nok, så træder man et par skridt tilbage stille og roligt, og så lægger de stort set ikke mærke til det. For vi skal ikke gå hen og blive politimænd.

Laura Memborg spritter hænder af mange gange i løbet af arbejdsdagen for at mindske risikoen - og bekymringen - for smitte. Foto: Rasmus Rask

Hvad så nu?

Vi passer så godt som muligt på jer, så det ville være dejligt, hvis I også passer så godt som muligt på os Laura Memborg, 16 år, ungarbejder i Føtex Nyborg

Men det er problematisk, at antallet af henvendelser fra bekymrede butiksansatte er så højt - og stigende, fortæller HK Handel. Derfor mener de, at der skal gøres noget nu, så folk kan møde trygt på arbejde.

- Man bliver nødt til at kigge på anbefalingerne, den måde, man håndterer ting på i butikkerne, og se i værktøjskassen, om der er mere, man kan gøre for at få et trygt og sikkert arbejdsmiljø, siger formand Per Tønnesen.

Derfor er Erhvervsministeret og repræsentanter fra detailhandlen nu i gang med at se på, hvad man kan gøre.

Bøn til kunderne

I mellemtiden har Laura en bøn til kunderne. For selvom hun er ung og nok skal komme sig over et sygdomsforløb, er hun bekymret for, at ubetænksom kundeadfærd kan give hende corona med hjem til sin mor i risikogruppen.

- Jeg håber, at folk husker, at vi alle sammen - både ledere og ungarbejdere – har en familie, vi også skal hjem til, og vi står fuldstændig samme situation som alle jer andre, fortæller hun og slutter af:

- Vi passer så godt som muligt på jer, så det ville være dejligt, hvis I også passer så godt som muligt på os.