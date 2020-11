Lav bemanding rammer indsatte: Risiko for tilbagefald til kriminalitet

For mange opgaver og for få fængselsbetjente sætter medarbejderne i de fynske fængsler under massivt pres, og det fik torsdag tillidsmanden for Fængselsforbundet i Region Syddanmark, Brian Kristiansen, til at råbe vagt i gevær.

Men det har ikke kun konsekvenser for personalet. Også de indsattes forløb i fængslet lider under det, lyder advarslen.

Læs også 1.515 vagter mangler at blive besat: Nye fynske afdelinger øger presset på fængselsbetjente

TV 2 Fyn har talt med flere indsatte i Nyborg Fængsel, der fortæller, at det går udover deres relation til betjentene, og derudover frygter de for de personlige konsekvenser.

Det manglende personale betyder nemlig, at de indsatte bruger længere tid i deres celler, hvor de for eksempel ikke har mulighed for at holde kontakt til deres børn udenfor murene.

Ingen snakke med fængselsbetjentene

Der er tale om indsatte på fængslets fællesskabsafdeling, hvor der er adgang til fælleskøkken og arealer. Men hvor de før i tiden kunne opholde sig i fællesområdet til 21-22, bliver de nu låst inde i deres celle 19.30 på grund af den lave bemanding.

Ifølge flere af de indsatte er det også gået ud over de snakke, de før havde med fængselsbetjentene, som de ikke oplever har luft til andet end det praktiske.

Hvis ikke der er betjente nok omkring de indsatte, kan man være bekymret for, om risikoen for tilbagefald Linda Minke, kriminolog

Og det kan få konsekvenser på længere sigt, mener kriminolog Linda Minke.

- Det er en væsentlig opgave for fængselsbetjentene at støtte og motivere de indsatte til at leve kriminalitetsfrit fremover, sagde hun i forbindelse med afsløringen af de mange ubesatte vagter.

- Det sker gennem samtale, men hvis ikke der er betjente nok omkring de indsatte, kan man være bekymret for, om risikoen for tilbagefald til kriminalitet bliver højere, i og med der ikke er mulighed for at løse opgaven i forhold til de resocialiserende aktiviteter.

Stort antal overarbejdstimer

I en opgørelse fra Justitsministeriet fremgår det, at der fra september 2019 til september i år har været 293 ubesatte vagter alene i Nyborg Fængsel.

Læs også Indsatte i Nyborg Fængsel frustrerede over corona-restriktioner

I Odense er tallet væsentligt større og når op på 707 ubesatte vagter i perioden, mens tallet for Søbysøgård Fængsel er på 515 ubesatte vagter. Se opgørelsen fra Justitsministeriet her

Med andre ord var der fra september 2019 til september 2020 i alt 1.515 vagter, som kun kunne besættes ved overarbejde.

Brian Kristiansen oplyser til TV 2 Fyn, at der i november i hele den syddanske region er 640 ubesatte vagter. Han vurderer, at omkring halvdelen af de ubesatte vagter er på Fyn.