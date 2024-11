Laver du også denne fejl i haven lige nu?

Der er masser af visne blade i haven i disse uger, men rigtig mange danskere fjerner bladene.

De bør dog blive i haven, mener Anne Stine Bruun, der er landskabsarkitekt og havefaglig rådgiver i Haveselskabet.

- Gamle, usagte regler siger, at visne blade skal køres væk, og at de nedfaldne blade, som ligger brune og smattede i bedene, ikke hører til i en pæn have. Men vi skal vænne os til at gøre som i naturen og lade haven få gavn af naturens egne ressourcer, siger Anne Stine Bruun.

- Fordel de visne blade i havens hjørner og bede, så de kan gavne havens planter, foreslår hun.

Det er bedre for både haven og pengepungen at bruge naturens egne ressourcer. Det gælder blandt andet kunstgødning, som du kan spare på.

- Jo mere du fjerner fra din have, jo mere skal du tilføre igen for at sikre mikrolivet i jorden og næringsstoffer til planterne.