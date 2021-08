Lavere tilslutning til historisk cykelløb: - Vi er klar igen til næste år

Blandt andet på grund af den allestedsnærværende virus er antallet af deltagere i år også lavere, end det normalt er.

- I dag har vi godt 600 deltager, hvilket er lidt i underkanten af, hvad vi plejer at have. Det er en ringe trøst, men vi har også hørt det samme fra andre løb. Men det skal åbenbart lige løbes i gang igen, siger Claus Rasmussen, der er formand for Cykling Odense, som er arrangør af Fyen Rundt.

Samles igen

Til næste år planlægger de igen at afvikle eliteløbet samme dag som motionsløbet, når begge løb skal køre den 22. maj 2022.

- Normalt er vi jo det dobbelte antal deltagere, og målet er at udvikle det yderligere. Vi er klar igen i 2022, og der satser vi på, at det kører helt, som det skal, siger cykelformanden.

Vinderen af den professionelle del af Fyen Rundt, som blev kørt 30. maj, blev Uno X-rytteren Niklas Larsen, som sidste år vandt Danmark Rundt og som forrige var med på sølvholdet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb ved OL i Tokyo.

Banelandsholdsrytteren vandt spurten i en stor frontgruppe foran Rasmus Bøgh Wallin fra Team CO:Play Giant og unge Kasper Andersen fra coloQuick.