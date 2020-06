Laveste antal indlagte i Region Syddanmark: - Jeg er overrasket over, vi kan holde så lavt smittepres

Tre indlagte på Region Syddanmark. Ingen af dem er på intensiv.

Det er status på indlagte med coronavirus i Region Syddanmark, nu hvor vi nærmer os sommerferien med hastige skridt. Det lave smittepres efter genåbningen overrasker koncerndirektøren i Region Syddanmark.

- Jeg er overrasket over, at på trods af, at vi har genåbnet samfundet, kan opholde så lavt et smittepres. Det vidner om, at borgerne hører efter, hvad der bliver sagt, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Odense eneste fynske kommune med nye smittede

Flere myndigheder havde forventet, at genåbningen ville have øget smittepresset i takt med, at danskerne igen begyndte at færdes sammen med hinanden i samfundet.

- Vi havde forventet, at når vi åbnede samfundet, ville der komme flere smittede og dermed flere indlagte sygehuset, siger Kurt Espersen.

Grafik: Statens Serum Institut. Opdateret 12. juni kl. 12.

Odense Kommune er den eneste kommune på Fyn de seneste syv dage, hvor der er registreret nye smittede.

- Det er ikke overraskende, at det er i storbyerne, der registreres

Udover at det er glædeligt, at fynboerne ser ud til at have holdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så er det helt lavpraktisk også gavnligt, at hospitalerne ikke har så travlt med coronasmittede patienter.

- Vi begynder også at kigge ind i en sommerferie, hvor vi gerne skal have vores personale til at holde deres sommerferie, siger Kurt Espersen.

Større smittepres i sommerferien

Han forventer ikke at smittepresset fortsætter så lavt henover sommeren.

- Det kræver, at fynboerne bevarer samme fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Kurt Espersen og fortsætter:

- Vi må forvente, at der kommer et større smittepres, jo mere vi åbner samfundet, og når vi får turister ind, som er potentielt smittefarlige.

Han håber, at den adfærd som danskerne har udvist siden landet lukkede ned, også kan fortsætte henover sommeren.

I alt er der bekræftet 1.019 coronasmittede i Region Syddanmark siden landet blev lukket ned.