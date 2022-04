Lavt udbud af sommerhuse på Fyn: - Det er helt specielt lige i øjeblikket

Tal fra Boligsiden viser, at der i marts 2017 var 622 sommerhuse til salg på Fyn. Siden er det tal faldet fra år til år, og i øjeblikket er 150 fynske sommerhuse til salg.

- Lige nu efterspørger vi kraftigt ekstra huse til salg, siger Søren Aksglæde, indehaver af EDC Assens.

Det er altså ikke alt for mange rundvisninger der bliver givet i de fynske sommerhuse - og det er altså til trods for at der ellers er bud efter dem.