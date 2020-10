Lavt udbud: På Fyn har huskøberne langt færre huse at vælge imellem

I flere fynske kommuner er der over 20 procent færre huse for køberne at vælge imellem i år forhold til sidste år.

Det gælder blandt andet Middelfart Kommune, hvor der er 22 procent færre huse til salg i år end i 2019.

- Vi er helt nede på 160 villaer og rækkehuse til salg i Middelfart. For et år siden var vi på cirka 400. Så det er et rigtig godt boligmarked for sælgerne i øjeblikket, siger Heidi Strandstoft, indehaver af Estate Strandstoft i Middelfart.

Det gør det svært for køberne, da der ikke er lige så mange boliger at vælge imellem.

- Hvis man kigger på, hvor hurtigt det går, og hvilke priser vi får for boligerne, så er det rigtig godt, siger Heidi Strandstoft og fortsætter:

- Men vi oplever faktisk også, at vi må ud i en budrunde. Så flere boliger bliver solgt til overpris, fordi der er flere købere.

Hun påpeger, at sådan et marked giver noget konkurrence, hvilket er godt for sælgeren, men også sværere for køberen.

Coronakrisen i vejen

Ifølge Heidi Strandstoft reagerer boligmarkedet altid på, når der sker noget ud i verden.

- Der er slet ingen, der vil have sat hus til salg lige nu. Coronakrisen tror jeg har sat nogle spor i, at rigtig mange stopper op og tænker; "er vi egentlig tilfreds med, hvor vi er", siger hun.

Coronakrisen har givet fynboerne tid til at tænke, og Heidi Strandstoft oplever flere, der ikke vil lukkes inde i en lejlighed, men vil hen et sted med frisk luft og have. Tilgengæld vil dem, der har de ting, ikke flytte.

- Mange potentielle sælgere har brugt penge på at få nyt køkken, lagt nyt tag eller renoveret haven, og derfor er de glade, der hvor de bor. De ser tingene lidt an, og bliver man fyret er det måske bedre at få afviklet noget gæld, siger Heidi Strandstoft.

Ærø topper listen

På Ærø er der generelt færrest huse til salg. I oktober 2019 var der 113 huse til salg, mens der i oktober 2020 er 80 huse til salg. Det vil sige, at der er 29 procent færre huse til salg på Ærø i oktober 2020 samlignet med oktober 2019.

Ud over i Middelfart er der også omkring 20 procent færre boliger til salg i Svendborg, Odense, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner samt på Langeland.

Kilde: Boliga.dk

