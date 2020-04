Ledig testkapacitet: - Det er dybt kritisabelt

TV 2/Fyn kunne torsdag fortælle, at Region Syddanmark benytter under halvdelen af deres corona-testkapacitet.

Vi ser i hele landet, at der er bestilt og muligt at lave mange flere test, end der rent faktisk bliver gennemført. Det er dybt kritisabelt Niels Jørgen Langkilde, formand, Patientforeningen

Regionen har nemlig siden den 28. marts haft mulighed for at teste i alt 22.800 syddanskere for coronavirus. Men det reelle antal testede er langt lavere. Faktisk er kun 11.197 blevet testet.

Det har fået formanden for Patientforeningen, Niels Jørgen Langkilde, til at komme med skarp kritik af regionen og sundhedsmyndighederne. Ifølge formanden er det dog ikke kun i Region Syddanmark, der er problemer.

- Vi ser i hele landet, at der er bestilt og muligt at lave mange flere test, end der rent faktisk bliver gennemført. Det er dybt kritisabelt, siger Niels Jørgen Langkilde.

Læs også Kan teste mange flere: Bruger knap halvdelen af de tilgængelige corona-tests

Formanden for Patientforeningen mener, at der er tale om et stort ressourcemisbrug.

- De tests, der ikke bliver taget i dag, kan jo ikke laves i morgen. Så det er et problem, siger Niels Jørgen Langkilde.

Flere test

Der er behov for, de tager sig sammen og tænker på patienterne Niels Jørgen Langkilde, formand, Patientforeningen

Formanden kan berette om, at flere politikere også ønsker, at antallet af testede danskere bliver øget.

- De vil gerne følge WHOs retningslinjer, som går ud på, at man skal teste bredt, man skal isolere folk, der er syge, og man skal opspore smittekæderne. Det gør vi ikke godt nok, mener Niels Jørgen Langkilde.

Både Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark vil gerne teste flere danskere. Men regionerne kan ikke teste flere, før kriterierne fra Sundhedsstyrelsen ændres. Niels Jørgen Langkilde synes ikke, Sundhedsstyrelsen kører optimalt.

Læs også Første fynske corona-testcenter på vej

- Der er behov for, de tager sig sammen og tænker på patienterne, siger han.

Ifølge formanden kan man med fordel starte med at teste flere på sygehusene, hvor koncentrationen af svækkede er høj.

- Det er et af de steder, man skal passe allermest på. Derfor er det helt naturligt at gå i gang med det, siger Niels Jørgen Langkilde.

Hellere en gang for meget

Dansk Sygeplejeråds næstformand, Line Gessø Hansen, mener, at den ubrugte corona-testkapacitet også skal tilgodese sundhedspersonalet.

- Det handler både om sundhedspersonalets sikkerhed, men det handler også om borgernes sikkerhed, siger hun.

Lige nu skal de gå til deres leder eller praktiserende læge for at få en coronatest. Line Gessø Hansen håber, at sundhedspersonalet fremover kan blive testet på egen opfordring.

- Vi skal gøre det mere smidigt og lettere for sygeplejerskerne at blive testet, siger hun.

Læs også Øget testkapacitet: Odense-firma optimerer coronatests

Line Gessø Hansen kan berette om en sygeplejerske, der uvidende var smittet med covid og af den årsag spredte smitten videre. Det giver derfor god mening at teste sygeplejersker, mener hun. Hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Det er tude-tosset, man ikke bruger den kapacitet der er Jane Heitmann, formand, Folketingets Sundhedsudvalg, Venstre

- Vi skal have stoppet smittekæden hurtigst muligt. Hvis man er bekymret for at være blevet eksponeret, så bør man blive testet, siger næstformanden for Dansk Sygeplejeråd.

Slingrekurs

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) mener, der har været slingrekurs med, hvem der skal testes for corona og hvornår.

- Det er tude-tosset, man ikke bruger den kapacitet, der er, siger hun.

(Artiklen fortsætter under videoen)

00:22 Interview med Jane Heitmann. Luk video

Jane Heitmann fortæller til TV 2/Fyn, at hun fredag har taget problemstillingen op med sundhedsministeren og er blevet forvisset om, at ministeren er i dialog med Sundhedsstyrelsen og danske regioner.

Læs også Forskere undersøger: Beskytter vaccine for andre sygdomme mod covid-19?

- Jeg håber, man får justeret således, at man får brugt den ledige kapacitet, der er derude. Alt andet vil være tåbeligt, siger hun.

Ifølge formanden for Sundhedsudvalget er det vigtigt, at der bliver kigget på, hvilke muligheder der foreligger. Jane Heitmann nævner plejehjem som et sted, man kan anvende ledig testkapacitet.

- Det er et stort ønske fra Ældresagen, at man får kigget på, hvad der er af muligheder for test af pårørende, personale og beboere, siger hun.