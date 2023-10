Ledige bør mødes med udvikling og tillid frem for unyttige nyttejobs

Hvis vi skal videre med at hjælpe ikke-vestlige indvandrere i arbejde, er nyttejobs, arbejdspligt og mere bureaukrati ikke vejen. Vi har brug for fokus på uddannelse og kompetencer.

Det mener FOA.

Regeringen har sammen med dele af oppositionen aftalt at indføre en ny arbejdspligt på 37 timer for borgere i kontanthjælpssystemet med integrationsbehov. Arbejdspligten skal især gennemføres i såkaldte nyttejobs i kommunerne. Aftalen fremhæver blandt andet rengøringsjobs som en del af nytteindsatsen.

- Det er en forkert løsning på et vigtigt problem, siger Helena Mikkelsen, forbundssekretær i FOA.

- Aftalepartierne fremhæver arbejdspligten som en vej ind i fællesskabet, men alt hvad vi ved, fortæller os, at de store barrierer for mange arbejdsløse indvandrere er mangel på faglige kvalifikationer og sproglige kompetencer. Det er svært at se, hvordan det at gøre offentlige toiletter rene eller samle affald ind på stranden løfter den opgave, siger hun.