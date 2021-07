Ledigheden falder i Odense: - Jeg tror aldrig, vi har været tættere på målet

Flere fynboer kommer i arbejde. Det viser de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik. I alt er der tale om, at fra maj til juni er 484 personer på Fyn rykket væk fra ledigheden.

Særligt i Odense Kommune er der sket et markant fald i den sæsonkorrigerede ledighed. Her er den faldet fra 5,1 procent i maj til 4,5 procent i år.

Det vækker glæde hos rådmand for Beskæftigelses- og Socialområdet i Odense, Brian Dybro (SF).

- Det er overraskende og superfedt at opleve. Ikke mindst ovenpå en Covid-krise med stigende ledighed, siger han.

Alligevel er arbejdet langt fra slut, lyder det fra rådmanden. Odense Byråd har nemlig et mål om at nå ned på landsgennemsnittet inden 2027.

- Det er sindssygt ambitiøst. Men jeg tror aldrig, vi har været tættere på målet. Man skal huske på udgangspunktet, siger Brian Dybro.

Lige nu ligger Odense Kommune med sine 4,5 procent stadigvæk et godt stykke over landsgennemsnittet, hvor ledighedsprocenten i juni er 3,8 procent.



Arbejdet forsætter

Odense er også den kommune på Fyn, der har den andenhøjeste ledighed. Kun overgået af Langeland med 5,1 procent. På landplan betyder det også, at Odense har den 15. højeste ledighedsprocent.

- Vi har nok at se til og klør på. Vi forstætter med at have fokus på de grupper, der er overrepræsenterede i ledighedsstatistikkerne, nemlig de ufaglærte og dimittendledige, siger rådmand Brian Dybro (SF)

Men med dagens udmelding om den seneste måneds fald i ledighed, er Odense også rykket fra at have den 10. højeste ledighedsprocent på landsplan i maj måned.



- Selvom vi er langt fra i mål og fortsætter det lange seje træk, synes jeg godt, at vi må være glade, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialområdet i Odense.

Hvis man kigger i den anden ende af listen på Fyn ligger Assens med den laveste sæsonkorrigerede ledighedsprocent på 2,8 procent i juni, efterfulgt af Ærø med 3 procent.