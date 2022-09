Legendens travhest testet positiv i dopingkontrol på Fyn

Travhesten Staro Obrigado er blevet testet positiv i en dopingkontrol efter en konkurrence for to måneder siden på Fyens Væddeløbsbane.

Det skriver Sjællandske fredag.

Hesten er ejet hestetræner Søren Kolberg, men den har i mange år haft legenden Steen Juul som fast kusk.

72-årige Juul, der ti gange har vundet det prestigefyldte Dansk Trav Derby, sad også i sulkyen i forbindelse med den pågældende konkurrence 1. juli på Fyens Væddeløbsbane.

Steen Juul tager dog indtil videre sagen med ro, mens han og ejeren Søren Kolberg venter svaret på B-prøven.

- Vi tager det roligt. Søren har ikke gjort noget forkert. Det er en lokal dyrlæge, der har behandlet Staro Obrigado med en indsprøjtning for ondt i ryggen, og der er brugt den dosis, der er anbefalet.

- Den har fået lige, hvad den skulle have. Præparatet, der er brugt, er depotmedicin, og derfor sidder det i kroppen så længe, siger den rutinerede travkusk til Sjællandske.

Steen Juul fortæller, at det præparat og den dosis, der er blevet benyttet på Staro Obrigado, har en karenstid på 28 dage. For at være på den sikre side i forhold til dopingkontrollen fik hesten dog en pause på 40 dage.

Steen Juul mener derfor, at den er gal med karensperioden, hvis sagen udløser en straf.

- B-prøven vil formentlig også være positiv, for det er jo samme prøve, der er sendt afsted, som den der blev taget først.

- Men uanset udfaldet ændrer det ikke noget i mit hoved. Får vi straffen, må det op på skandinavisk eller europæisk plan, siger Steen Juul til Sjællandske.