Lettet skoleleder: - Det er dejligt, at der er truffet en beslutning

Sløret blev mandag aften løftet for, hvor den gradvise og kontrollerede genåbning af Danmark kan begynde. Nemlig i daginstitutionerne og i de mindre klasser.

For skolelederen på Byskolen i Kerteminde, Jesper Bech Madsen, er det dejligt, at der endelig er en melding om, hvad skolerne skal forholde sig til.

- Jeg synes, det er dejligt, at der nu er truffet en beslutning både i forhold til de yngre elever, men også i forhold til vores afgangselever, siger Jesper Bech Madsen til TV 2/Fyn.

Ikke sikkert alle skoler kan åbne

Hvordan genåbningen præcist skal foregå, kan skolelederen i Kerteminde endnu ikke helt sige. Det kræver nemlig ifølge Jesper Bech Madsen en del planlægning.

Mange forældre har i denne tid kunne mærke, hvor stressende det er at gå hjemme og forsøge at passe sit arbejde samtidig med, at man skal passe og undervise sine børn Thomas Graven, næstformand, FOLA

- Det kan godt være, at alle landets skoler ikke bliver klar til at kunne åbne 15. april. Vi skal også selv overveje, om vi kan lykkedes med at åbne lige efter påske. Vores lokaler er ikke så store, så vi skal tænke meget kreativt for at sikre den rette afstand, siger Jesper Bech Madsen.

Tirsdag mødes lederne i alle skoler i Kerteminde Kommune, for at forsøge at lægge en plan for genåbningen, og her håber Jesper Bech Madsen, at alle bliver lidt klogere på, hvilke tiltag skolerne kan sætte i værk.

Forældrenes Landsorganisation ikke udelukkende begejstrede

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for den gradvise genåbning af landet. Næstformanden i Forældrenes Landsorganisation, Thomas Graven, fortæller nemlig, at forældre stadig kan have svært ved at balancere livet derhjemme.

- Mange forældre har i denne tid kunne mærke, hvor stressende det er at gå hjemme og forsøge at passe sit arbejde samtidig med, at man skal passe og undervise sine børn, siger han.

En forudsætning for genåbningen er, at forældre holder deres børn hjemme, hvis de viser de midste tegn på at være syge. Og det er et problem, når man kun kan holde to dages fri med løn, hvis ens barn er syg, mener næstformanden.

- Selv før coronakrisen har vi haft en udfordring med, at det for forældrene er svært at balancere livet derhjemme, når ens børn er syge. Vi foreslår derfor, at arbejdsmarkedets parter ser på mulighederne for at børnefamilier kan holde fri med løn eksempelvis i fire dage i stedet for to, siger Thomas Graven og tilføjer:

- Selvfølgelig er det rimeligt, at forældre skal holde deres børn hjemme, hvis de udviser tegn på at være syge. Men vi håber, at arbejdsgiverne vil gå ind i det her med samme samfundssind som forældrene, siger han.

Ældre elever må vente lidt endnu

Den gradvise åbning af skoler gælder kun elever fra 0.-5. klasse, og det betyder derfor, at de ældre elever må vente lidt med at vende tilbage på skolen.

Desuden meddelte Mette Frederiksen på pressemødet mandag, at alle afsluttende eksamener i folkeskolen er aflyste. Det kan bekymre mange, men spørger man skolelederen Jesper Bech Madsen, har det sandsynligvis ikke de store fremtidsmæssige betydninger.

- Om vi bruger årskarakterene, eller vi bruger eksamenskarakterer til at sende vores elever videre ud i livet, det tænker jeg godt, at de kan leve med. Jeg tror ikke, at det får nogle konsekvenser for dem fremadrettet, siger Jesper Bech Madsen.

For at sikre elevernes fortsatte motivation vil skolen i de kommende uger se ekstraordinært på fjernundervisningen, så eleverne kommer gennem det planlagte pensum, fortæller skolelederen.