Lidt blæsende 2. påskedag i vente: Der er stadig forår i luften

Påskefreden har sænket sig over Fyn, og selvom påskedags vejr bød på sus i skørterne, var der masser af forår i luften.

2. påskedags vejr bliver ikke helt så forårslunt som søndag. Der er dog alligevel forårsfornemmelser at finde i vejret.

Mandag på Fyn bliver mest tør med nogen eller en del sol, med temperaturer op til 10 grader.

Det bliver dog en blæsende 2. påskedag med jævn til hård vind fra nordvest og nord og med kraftige vindstød.

I løbet af dagen vil temperaturerne falde. Nattens vejr byder på tørt og klart vejr med temperaturer fra lidt under frysepunktet til omkring fire graders varme.

Forårsuge til skolebørn

På trods af en relativt kølig start på ugen, byder resten af ugen på lidt lunere forårsvejr. Temperaturerne stiger langsomt ind til torsdag, hvor vi når op på omkring 14 grader, inden temperaturerne begynder at falde igen op til weekenden.

Det vedholdende solskinsvejr kan da også ske at skabe glæde for de børn, der i løbet af ugen, kan se frem til at se både deres legekammerater og skolelærere igen, for første gang siden de blev sendt hjem fra den 16. marts.

Husk at holde afstand, og opfordre dine børn til det samme, hvis de er blandt dem, der skal starte i skole i løbet af ugen.