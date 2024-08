Tirsdag blev der varslet dobbelt skybrud over dele af Fyn, men endnu er der ikke rapporteret om sådanne hændelser.

Onsdag middag ser der dog ud til at ske noget. Både TV 2 Vejrets og DMI's radarer viser, at nye kraftige tordenbyger er ved at bevæge sig op mod Fyn fra syd.

Ifølge TV 2 Vejret kan de give lokale skybrud. Når uvejret er drevet over, så venter der en dag med ganske fornuftige temperaturer.