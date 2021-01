Lille fynsk skole lukker permanent til sommer

Der er ikke stort nok elevgrundlag til, at økonomien på Gummerup Skole kan løbe rundt. Derfor lukker den permanent til sommer, når skoleåret er ovre.

Det har Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget mandag enstemmigt besluttet.

- Det er virkelig synd, men der er et punkt, hvor man kan sige, at når der ikke er nok elever, så kan man ikke holde den oppe, siger Nikolaj Leed Henriksen (V), der er næstformand i udvalget.

Byrådet skal tage stilling til udvalgets indstilling på byrådsmødet 27. januar, men da alle partier er enige, er der ikke udsigter til, der bliver lavet om på beslutningen.

Skolen tæller klassetrin op til sjette klasse samt en børnehave.

Lokale kræfter

Det var bestyrelsen for skolen, der i sommer indstillede til Assens Kommune, at skolen skulle lukkes,

- Det har aldrig været et ønske for os, at skolen skulle lukke, men vi havde en oplevelse af, at det var nødvendigt at indstille til lukning, fortæller Rikke Louise Fage-Fjord, der er medlem af bestyrelsen.

Et svindende elevgrundlag betød, at det økonomisk ikke længere virkede muligt at drive skolen videre.

Siden er lokale kræfter bestående af blandt andet lokalrådet gået i aktion for at forsøge at redde skolen. Man har foreslået, at Gummerup Skole lægges ind under naboskolen Glamsbjergskolen.

Bekymringen fra lokalrådet var og er, at det vil ramme området negativt, at skolen lukker.

- Det gør, at det bliver sværere at sælge husene, og at der formodentlig kommer mindre liv og færre børn ud i området, siger Rasmus Dons, der bestyrelsesmedlem i Køng-Gummerup-Højrup Lokalrød.

Første og sidste årgang

En af de forældre, der nu må sende deres børn til en ny skole, er Robert Kroggaard. Han gik på skolen, da han var barn. Det samme gjorde hans far som en af de første, og nu har han selv en datter på skolen, som bliver en del af den sidste årgang. Derfor er han også meget nedtrykt over nyheden om, at skolen lukker.

- Det er sorgens dag. Jeg har det, som jeg har en kæmpe sten i maven. Jeg er dybt ulykkelig. Vores familie har været med hele vejen igennem, så det er meget specielt, at den lukker.

Han forstår dog godt årsagen til den beslutning, udvalget i dag har taget.

- Inderst inde, dybest set, ja, det kan jeg godt.