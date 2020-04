Mindre kø: Lillebæltsbroen skal males fra ladet af en lastbil

Snart begynder arbejdet med at afrense og male stålfladerne ved siden af kørebanen på Den Nye Lillebæltsbro.

Årsagen er, at den nuværende maling er så slidt, at den ikke længere beskytter godt nok mod vind og vejr.

- Malingen er i så dårlig stand, at stålet ruster. Det er selvfølgelig kun lokalt, men det er på tide at gøre noget nu, så det ikke bliver værre, siger Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.

Begynder i maj

Projektet er lige nu i udbud, og det forventes, at arbejdet påbegyndes i maj. Et spor på broen bliver spærret, så der kun er to ledige, mens arbejdet pågår.

Vejdirektoratet håber dog, at man kan afhjælpe de værste trafikgener ved at indføre en såkaldt mobil arbejdsplads.

- Det går ud på, at en eller flere lastbiler har hele arbejdspladsen bagpå med alt det udstyr, der skal bruges. Så er meningen, at den skal køres væk i myldretiden. Vi tager et spor henover dagen, men i myldretiden kører arbejdspladsen væk, så der kan være tre spor åbne, siger Iben Maag.

Langelandsbro forstærkes

I alt har Vejdirektoratet 18 renoveringsprojekter af broer, tunneller og en enkel færgehavn. Tre af dem har forbindelse med Fyn. Det gælder Lillebæltsbroen, Langelandsbroen og Bøjden Færgehavn.

Arbejdet på Langelandsbroen er allerede begyndt som et pilotprojekt, hvor man afprøver en ny måde at forstærke broen på.

Vejdirektoratet afprøver den nye metode på et af de 20 brofag. Til sommer udbydes opgaven om at forstærke de resterende 19 fag, og det arbejde vil begynde i efteråret og foregå det meste af næste år.

- Nogle af materialerne, broen er lavet med, er så gamle, at vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at den fortsat kan bære tunge transporter, fortæller Iben Maag.

På Bøjden Færgehavn foregår renoveringen under vand. Arbejdet består i at støbe beton ved bunden af den spunsvæg, havnekajen består af. Det gør man for at sikre, at der ikke kan løbe materialer ind under væggen.