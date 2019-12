Lilleholt om kaos: - Det ser skidt ud for letbanen

Hvad er Borgmesterforvaltningens oplevelse af det omtalte møde i artiklen og det interne notat?

Borgmesteren og Borgmesterforvaltningen har ikke deltaget i noget møde om sagen.

Borgmesteren blev den 21. november kontaktet af Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius. Henvendelsen blev videresendt til mig. På den baggrund havde jeg en telefonsamtale med Torben Liborius, hvor jeg gjorde det klart, at der er tale om et rent selskabsanliggende, da det er kontraktuelle forhold, der er uenighed om. Jeg udvirkede på det grundlag, at Torben Liborius kom i kontakt med Odense Letbanes adm. direktør Mogens Hagelskær, der så efterfølgende har holdt det/de omtalte møder.

Kender Borgmesterforvaltningen til andre entreprenører end Barslund som Odense Letbane ligger i strid med, og i så fald hvor mange og hvor stort et beløb drejer det sig om?

I forbindelse med de kvartalsvise ejermøder mellem Odense Letbane og Odense Kommune modtager Odense Kommune til orientering de direktionsrapporter om fremdrift, projektøkonomi og risici, som bliver præsenteret for selskabets bestyrelse. Tilsvarende bliver Økonomiudvalget årligt orienteret.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at der er tale om helt sædvanlige entrepriseretlige tvister mellem entreprenør og bygherre. Det er sædvanligt, at der i forbindelse med store som små entrepriser opstår tvister mellem de to parter, som må løses – ultimativt gennem voldgiftsinstituttet. Det er netop også grunden til, at der er etableret et system til at håndtere sådanne tvister.

Endelig bemærker Borgmesterforvaltningen, at det omtvistede beløb er en minimal andel af den samlede entreprisesum og at tvisten efter Borgmesterforvaltningens oplysninger ikke får betydning for hverken den samlede økonomi eller færdiggørelsen af letbanen.

Hvad er Borgmesterforvaltningens syn på mulige løsninger i denne strid der omtales i medierne?

Der er efter Borgmesterforvaltningens opfattelse tale om et selskabsanliggende, hvorfor forvaltningen ikke har noget syn på mulige løsninger.

Odense Byråd etablerede netop Odense Letbane P/S for at sikre en professionel håndtering af opførelsen af Odense Letbane. Det er Borgmesterforvaltningens oplevelse, at såvel organisation, administration som bestyrelsen for Odense Letbane agerer meget professionelt og håndterer tvister efter sædvanlig praksis på området.

Skulle du alligevel ønske yderligere oplysninger om sagen vil jeg anbefale, at du kontakter adm. direktør Mogens Hagelskær hos Odense Letbane.