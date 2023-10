Lilleholt peger på favorit som ny formand: - Kom på banen nu

Jakob Ellemann Jensens dage som Venstre-formand er talte. Det kom tidligere i dag frem på et pressemøde, hvor den nu tidligere formand meddelte, at han går af og overlader roret til andre kræfter.

Hvem der bliver Venstres nye formand besluttes endeligt på Venstres landsmøde 18. november, men allerede nu har det fynskvalgte folketingsmedlem, Lars Christian Lilleholt, sine ønsker klar.

- Min opfordring er, at Troels Lund Poulsen stiller sig til rådighed som Venstres næste formand. Han er klart vores stærkeste kort, og min opfordring er også, at Stephanie Lose fortsætter som næstformand. De to vil sammen gøre et meget stærkt makkerskab. Jeg er overbevist om, at de to sammen vil placere Venstre meget, meget stærkt og sikre resultater, fortæller han til TV 2 Fyn.

- Jeg vil opfordre Troels til at komme på banen og vise, at han vil være Venstres formand, siger Lars Christian Lilleholt.

Om formandens exit fra dansk politik siger Lars Christian Lilleholt, at han også er nået frem til den konklusion, at Jakob Ellemann-Jensens person har skygget for partiets politik.

- Venstre og Jakob (Ellemann-Jensen, red.) har været udfordret. Vi gik med i en regering med meget solidt regeringsgrundlag med mange Venstre-mærkesager i, både på beskæftigelse, sundhed, skat og en lang række andre områder. Men vi må erkende, som Jakob også selv siger, at han har i nogen grad - på grund af diskussionen om for eller imod deltagelse i regeringen med Mette Frederiksen - skygget for Venstres resultater.