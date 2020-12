Linda fik et juletræ foræret: Fynboer hjælper hinanden i den dyre juletid

Indtil for nylig måtte Linda Olesens niårige datter kigge langt efter et rigtigt juletræ, der dufter af gran.

For Linda Olesen, der er førtidspensionist, er det nemlig svært at få økonomien til at række i den dyre julemåned, og derfor reagerede hun på et opslag i facebookgruppen "Fyn julehjælper - Fynbo til fynbo".

Her havde juletræsproducent Jakob Helms skrevet, at han ville give ti juletræer væk til dem, der ikke har så meget at rutte med.

- Jeg var sådan lidt, om jeg skulle skrive eller ikke skulle skrive, men jeg tog mig sammen alligevel. Så var jeg så heldig, at jeg blev udtrukket, fortæller Linda Olesen.

Jeg synes, at der skal fokus på det: Vi er nogle, som ikke bare kan få det hele til at løbe rundt Linda Olesen, førtidspensionist

Hun synes, at det kan være svært at række ud efter hjælp.

- Det kan godt være lidt flovt, siger hun og tilføjer, at det særligt gælder at fortælle det foran et kamera.

Alligevel gør hun det.

- Jeg synes, at der skal fokus på det: Vi er nogle, som ikke bare kan få det hele til at løbe rundt, siger hun.

Juletræsproducent Jakob Helms, der har sin juletræsplantage tæt ved Svanninge Bakker, vil skabe ekstra julestemning ved at uddele ti juletræer til værdigt trængende. Foto: Jonathan Malat

Stemning af jul

I en juletræsplantage tæt ved Svanninge Bakker har juletræsproducent Jakob Helms en halv million træer stående. Langt de fleste bliver solgt til udlandet, mens nogle af dem sælges lokalt. I år besluttede han sig for at forære nogle af træerne væk.

- Hvis man kan være med til, at nogle børn kan holde en jul, som jeg synes, den skal holdes, så vil jeg gerne være med til at kunne give den lille ting, siger han.

Det vil han hellere end at donere penge til et godt formål.

- Det er nemmere at give ti juletræer væk, end den fornemmelse, man tit sidder med, hvis man har givet penge til et eller andet, siger han.

Derfor var han glad for, at han torsdag kunne køre ud med et juletræ til Linda Olesen og hendes datter på ni år.

- Det er da helt fantastisk, at jeg kan være med til at skabe lidt julestemning, siger Jakob Helms.

Hos den lille familie i Odense faldt træet i god jord.

- Nu kan julen komme, når man har juletræet, udbrød Linda Olesen, da hun havde fået overrakt juletræet.

Foto: Jonathan Malat