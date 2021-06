Lindø skifter navn: - Det er et helt andet signal, vi sender

Hvem eller hvad er Lindø?

Tine Kirk Pedersen mener, at det vil tiltrække flere kunder med 'Odense' i navnet end det gjorde med 'Lindø'.

- Jeg tror, at det er det rigtige at gøre. Der er ikke så mange, der ved, hvor eller hvad Lindø er. Vi har en lidt kedelig ø, og derfor tænker jeg, at det er godt at have et internationalt navn, hvis man gerne vil vinde de internationale opgaver, siger Tine Kirk Pedersen.

Netop det manglende kendskab til Lindø er noget, man er fuldt ud bevidst om hos Odense Havn.

- Vi kan se på vores undersøgelser, at der ikke er et specielt stort kendskab til Lindø. Og størsteparten af dem, der kender det, de forbinder det med den tidligere ejer. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at koble det på, siger Carsten Aa og fortsætter:

- Og så må vi også bare erkende, at det navn, vi har brugt de seneste par år, det er ikke særlig mundret. Der er ikke særlig mange, der kan huske det. Så vi går tilbage til det simple og let forståelige. Et navn, der signalerer, hvad vi er, siger Carsten Aa afslutningsvis.