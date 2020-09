Live: Pressemøde med Mette Frederiksen

Pressemødet bliver afholdt klokken 14. Det uddybes ikke i indkaldelsen, hvad pressemødet vil omhandle - ligesom det ikke fremgår, hvem der deltager på pressemødet.

Eftersom pressemødet foregår i Spejlsalen i Statsministeriet, er det sandsynligt, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil være til stede.

Torsdag viste Statens Serum Instituts opgørelse det højeste antal coronasmittede i en daglig opdatering.

Både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fagpersoner fra sundhedsmyndighederne har ved nylige pressemøder beskrevet smittesituationen som i forværring med udbrud i flere kommuner.

I København og de nærliggende kommuner trådte der torsdag nye restriktioner i kraft, der blandt andet pålægger borgerne at bære mundbind i bestemte situationer, for eksempel på restauranter, caféer og barer.

Torsdag viste tallene fra Statens Serum Institut, at der de foregående to døgn var blevet registreret yderligere 823 personer, som var testet positive for coronavirus i Danmark.

Tallene blev ikke opdateret onsdag af tekniske årsager.

453 var testet positive i døgnet op til torsdag, mens tallet for det foregående døgn lå på 370.

De 453 nye smittede er det højeste antal nye tilfælde, der er registreret på et døgn i Danmark, siden coronavirus brød ud i Danmark.

Den hidtidige smitterekord blev sat 8. april, hvor der blev konstateret 408 nye smittetilfælde.

På Statens Serum Instituts oversigtskort vil man imidlertid bemærke, at der 3. april var 473 bekræftede tilfælde. Men dette tal er opgjort ud fra prøvedato - hvilket vil sige, den dato man fik taget prøven.

Det daglige coronatal, som opdateres hver dag klokken 14, er derimod baseret på det seneste døgns svar på prøver. Der kan gå op til 72 timer, før der foreligger et svar.

3. april var stigningen i de bekræftede tilfælde det seneste døgn på 332. Torsdag er altså det højeste antal nye registrerede tilfælde på et døgn siden 8. april.

Med til den nye smitterekord hører, at der i dag bliver testet langt flere for coronavirus, end der gjorde i foråret. Derfor er der givetvis også konstateret flere nye smittede.

Kigger man på antallet af indlagte, var der i foråret på et tidspunkt 535 indlagte, hvoraf 146 lå indlagt på en intensiv afdeling.

I torsdagens opdatering var der 60 indlagte, hvoraf 3 var indlagt på en intensiv afdeling.