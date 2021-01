Live: Pressemøde om coronasituationen i Danmark

Statsministerier har indkaldt til pressemøde om coronasituationen i Danmark. Det foregår klokken 18 i statsministeriet.

Ifølge flere medier vil det på mødet blive meldt ud, at de gældende restriktioner i Danmark forlænges indtil 28. februar.

Nedlukningen har varet siden julen og var oprindeligt sat til at udløbe 7. februar. Nu ser den ud til at blive forlænget for anden gang.

Det skriver blandt andre tv2.dk.

En forlængelse vil betyde, at blandt andet restauranter, butikker, storcentre og liberale erhverv fortsat skal holde lukket.

Også skoler vil skulle holde lukket, men ifølge flere medier skal sundhedsmyndighederne beregne, om elever i 0.-4. klasse kan komme tilbage i skole inden 28 februar.