Minut for minut: OB taber 6-0 til Silkeborg

OB indleder mandag aften kampen for at undgå nedrykningsplayoff, når fynboerne tager til Silkeborg for at fastholde deres førsteplads i nedrykningspulje 1.

Det ser sort ud for Silkeborg, der har kurs mod direkte nedrykning, mens OB langt fra er sikker på noget som helst. Efter søndagens kamp, hvor Sønderjyske vandt over Lyngby, er der nu kun tre point fra OB på førstepladsen til tredjepladsen, der betyder en playoffkamp for at forblive i Superligaen.

Du kan følge kampen i livebloggen herunder fra klokken 19.00: