Liveblog: OB møder Randers i kvartfinale i Sydbank Pokalen

Superligaen er gået på vinterpause, men de stribede fra OB har stadig en opgave tilbage, inden kampprogrammet for i år er overstået.

Over to kampe skal de forsøge at vinde over Randers FC i pokalturneringen.

Søndag er de taget til Kronjylland, hvor de skal møde det jyske hold i kvartfinalen af Sydbank Pokalen klokken 18.