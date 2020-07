OB møder Silkeborg IF på hjemmebane i en kamp, der ikke får indflydelse på stillingen i tabellen. OB har sikret sig førstepladsen i nedrykningsgruppen, mens Silkeborg er sikre på at rykke ned.

Kampen er dog en mulighed for fynboerne for at slette lidt af minderne fra den seneste gang, de mødte Silkeborg. Ved den lejlighed blev det til en 6-0 sejr til midtjyderne.

OB er ubesejret de seneste fire kampe.