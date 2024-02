Liveblog: Snestormslignende tilstande på vej - nyt varsel rammer Fyn

Fredag rammes Danmark af snestormslignende tilstande, når en front med udbredt sne bevæger sig fredag op over landet fra sydvest.

Ifølge DMI kommer det til at være et ret langvarigt snevejr, og når fronten bevæger sig op over landet, tiltager vinden og bliver jævn til hård fra øst, og ved østvendte kyster op til kuling med vindstød op til hård kuling.



Den forventede snemængde opfylder ikke helt kriteriet for snestorm, men det vil føles som snestormslignende tilstande i store dele af landet.



