Vi er tilbage igen onsdag morgen med nyheder fra hele Fyn og alle øerne.

Her skal man huske paraplyen og gummistøvlerne, hvis man skal ud, for 5. juli tegner til at blive en våd dag med masser af regn og muligvis et tordenbrag.

Selvom dagens vejr også har budt på regn, så er det ikke alle, der er ærgrer sig over det kølige sommervejr. Kristian Assing og David Assing, der er far og søn, glæder sig over det afvekslende vejr på deres cykeltur fra Fyn til Als.

Tak for i dag. God aften!