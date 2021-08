Livreddertårne lukker for i år - kun én livstruende situation på Fyn i år

De unge mænd var svære at få øje på i vandet, så livredderne sejlede derud for at skærme dem for bådtrafikken, fortæller livredderen. Her viste det sig også, at de svømmerne ikke havde indset, hvor langt de var kommet ud og havde brug for hjælp til at komme ind.

- Det kunne have udviklet sig til noget slemt - også fordi de ikke havde kræfter til at søge tilbage, siger hun.

Næsten 1.200 færre hændelser

På Fyn er Trygfonden livredderposter placeret to steder, nemlig Nordstranden i Kerteminde og Christiansminde strand ved Svendborg.



Og de 2.644 aktioner, der har været i 2021, er det laveste i fem år - næsten 1.200 lavere end sidste år.