Livsfarlig autostol: Dumper test med et brag

Hvis du har erhvervet dig en autostol af mærket Peg Perego - den såkaldte Viaggio Twist + Base Twist - bør du levere den tilbage med det samme.

Den har nemlig netop dumpet årets første store test af autostole med et brag, oplyser FDM i en pressemeddelelse.

- Det er en meget alvorlig brist i sikkerheden, som ikke må ske, og som kunne have haft fatale konsekvenser, hvis det var sket i et virkeligt trafikuheld. Heldigvis er det sjældent, at autostole har en så alvorlig fejl i sikkerheden, som tilfældet er her. Producenten har allerede tilbagekaldt autostolen, som vi på det kraftigste fraråder at bruge, siger bilteknisk redaktør hos FDM Søren W. Rasmussen.



I testens frontalkollision knækkede autostolen sit støtteben, hvorefter stolen med den 15 kilo tunge testdukke rev sig løs fra basen, der holder autostolen fast, og fløj gennem bilens kabine. Det skete, både da stolen blev testet monteret fremadvendt og bagudvendt.

I alt blev 24 autostole testet. FDM har de seneste årtier testet autostole to gange årligt, og alene siden 2015 er over 450 forskellige autostole testet.