Livsværket endt i retten: Eskelund-familien har politianmeldt Nordea

I februar 2020 blev Fyns største svinebrug, Eskelund på Vestfyn sat til salg.

Det skete efter år med økonomiske problemer, men også med udsigten til stigende svinepriser.

Bag kulissen har virkeligheden dog set anderledes ud.

Det oplyser dagbladet Børsen fredag.

Ifølge Børsen har tredje generation af familien Eskelund stævnet Nordea for 50,2 millioner kroner i erstatning for den lukning af flere renteswap, som banken gennemførte i 2020.

Derudover har familien politianmeldt Nordea med beskyldninger om mandatsvig og for at have påført familien et tab på over 90 millioner kroner, oplyser finansmediet.

- Nordea har stjålet vores formue. Renteswappen gjorde, at økonomien blev ødelagt totalt i virksomheden, og deres måde at opgøre det skyldige beløb var helt forkert. Det blev alt andet end den sikring, Nordea havde lovet os, siger Erling Lerche-Simonsen, der er tredje generation i landbrugsfamilien, til Børsen.

