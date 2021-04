Lodsejer: Baltic Pipe truer miljøet i Vindinge Å

Artiklen her er gennemarbejdet på grund af fejl og en udeladelse: ”TV Fyn bragte 22. april kl 19.30 indslag om gasledningen Baltic Pipe, der bygges på tværs af Danmark. Samme historie blev publiceret på tv2fyn.dk fredag 23. april. I indslaget og på tv2fyn.dk blev det bl.a. sagt, at der er etableret en bro over Vindinge Å uden tilladelse fra Kerteminde Kommune. Det er ikke korrekt. Kommunen har givet tilladelse. Det blev også nævnt, at gasprojektet udføres i strid med kommunens regler, fordi der ikke må graves i åen i fiskenes yngleperiode. Baltic Pipe projektet graver imidlertid ikke i åen før tidligst 1. juni, hvor kommunen har givet tilladelse. TV 2 Fyn beklager de urigtige oplysninger, og at Energinet ikke fik mulighed for at svare på kritikken.”