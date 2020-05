Løbeglæden må udsættes: Ingen Royal Run til fynboerne i år

Royal Run er på baggrund af corona-situationen blevet aflyst i år 2020. Oprindeligt var løbet ellers kun blevet udsat til 6. september.

Løbeglade fynboer må derfor vente til 2021 med at komme ud og kridte løbeskoene sammen med kronprins Frederik og den royale familie.

Vi tror og håber, at vi til maj næste år er kommet ud på den anden side og atter kan samles i det store idrætsfællesskab Morten Mølholm, direktør, DIF

- Vores vigtigste opgave er at sikre alle deltageres sikkerhed og sundhed, og vi mener ikke, at det er realistisk og forsvarligt at samle så mange mennesker til Royal Run efter sommer, siger DIF-direktør Morten Mølholm på vegne af Royal Runs styregruppe i en pressemeddelelse.

- Det er ærgerligt, for vi er mange, der havde håbet på og glædet os til, at det kunne være muligt at mødes til en stor fællesskabsfest i løbeskoene, siger han.

Ny dato i 2021

Med den nylige aflysning arbejder Royal Run-arrangørerne på at kunne samle danskerne igen i 2021 til den store løbe-fest.

Den nye dato for løbet i 2021 bliver 24. maj 2021 - altså 2. pinsedag.

- Royal Run vil ganske enkelt ikke kunne afvikles i den ånd, som har kendetegnet løbet – et samlingspunkt for danskerne på tværs af alder, på tværs af kongeriget. Jeg vil i stedet, sammen med min familie, se frem mod pinsen 2021, hvor vi forhåbentligt kan samles igen til et Royal Run, som vi kender det. Indtil da håber jeg, at alle bevarer glæden ved løb og fysisk udfoldelse, siger kronprins Frederik i en pressemeddelelse udsendt af kongehuset.

Royal Run vil blive afholdt i de samme byer, som var planlagt til begivenheden i 2020, og derfor kommer løbet altså forbi Odense igen.

De 70.000 løbeglade danskere, der allerede er tilmeldt løbet i 2020, vil automatisk blive overført til løbet i 2021.

Man kan også vælge at få refunderet pengende frem til den 8. september, skriver Royal Run på deres hjemmeside.