Løkkes fynske kandidater vil ikke forklare uenighed: Pludselig aflyste de interviews på stribe

Afbud på stribe

Men pludselig sker der noget mærkeligt. Kort før interviewaftalerne melder alle fire fynske kandidater nemlig fra.

Først melder Carsten Damgaard Møller afbud. Det sker klokken 12.24. Altså godt en time før interviewaftalen.

I forbindelse med afbuddet lover Carsten Damgaard Møller, der på sin egen hjemmeside præsenterer sig som vicevært, at vende tilbage en halv time senere for eventuelt at aftale et nyt tidspunkt for interview. Det sker dog ikke, og vi har efterfølgende ringet til ham adskillige gange.

Kenneth Bjerg er den næste i rækken. Han melder afbud klokken 12.27 - altså tre minutter efter aflysningen fra Damgaard Møller.



Da TV 2 Fyn taler med Kenneth Bjerg første gang om afbuddet, forklarer han, at kandidaterne har fået at vide, at de ikke må deltage.

Hvem det er, der har forbudt Kenneth Bjerg og de øvrige kandidater at stille op til interview, vil han ikke sige. I stedet henviser han til partiets politiske chef Jakob Engel Schmidt

Dog forklarer Kenneth Bjerg senere på dagen, at der også er indgået en fælles aftale med de øvrige kandidater, da interviewene blandt andet omhandler svar på kandidattestene.



Kenneth Bjerg forklarer nu også, at han slet ikke er interesseret i at deltage i "en gang fejlfinding".

I løbet af dagen tikker de øvrige aflysninger ind som perler på en snor.

Klokken 13.30 melder Moderaternes spidskandidat på Fyn, Rosa Eriksen, fra. Da TV 2 Fyn på sms spørger, om hun kan stille op på et andet tidspunkt, svarer hun, at hun vil skrive tilbage senere.

I skrivende stund har TV 2 Fyn ikke hørt fra spidskandidaten. Hun er heller ikke vendt tilbage på telefon trods adskillige opkald.

Klokken 13.50 melder sidste kandidat fra. H. C. Wulff forklarer først, at han ikke kan nå det. "Jeg kan ikke nå frem", siger han. Da TV 2 Fyns journalist forslår et senere tidspunkt, ændrer han dog forklaring og fortæller, at afbuddet skyldes private årsager.



Da TV 2 Fyn senere fanger Wulff på en telefon, tilføjer han, at han er bekendt med, at der er taget en fælles beslutning om ikke at deltage i interviews med TV 2 Fyn.

Afviser topledelses indblanding

Moderaternes politiske chef Jakob Engel Schmidt siger til TV 2 Fyn, at han ikke har forbudt de fynske kandidater at stille op til interview.



Som politisk chef har du så været involveret i beslutning om, at kandidaterne skal aflyse?

- Jeg har siddet til paneldebatter hele dagen, siger den politiske chef, der selv er kandidat for partiet på Nordsjælland.

Så du afviser, at du har været inde over den beslutning?

- Jeg afviser klart, at jeg har ringet til fire kandidater og blandet mig i, hvordan de fører deres valgkamp.

Men da vi spørger en af kandidaterne, hvor vi skal ringe hen for at få at vide, hvorfor de ikke må deltage i interview, så får vi at vide, at vi skal ringe til dig.

- Jeg tænker, at jeg som politisk chef ofte er den, man henviser til lige godt hvad, siger Jakob Engel Schmidt og tilføjer:

- Og det er også rigtigt, at vi siger til kandidaterne, at når det kommer til kandidattest, så kan det godt betale sig at spørge tv-stationerne, hvad det handler om, for kandidattestene er jo så håbløst unuancerede, siger den politiske chef.

Han gør det desuden klart, at han ikke har været bekendt med de fynske kandidaters aflysninger, før TV 2 Fyn kontakter ham.