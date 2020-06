Lørdag kan byde på en ordentlig omgang vand

Fredag bød på en hel del skyer til de fynske haver, og det fortsætter måske lørdag.

Lørdag byder nemlig også på overvejende gråt vejr, men der er usikkerhed om, hvor grådt og vådt det skal blive.

Der hersker stadig stor usikkerhed omkring dagens nedbørsmængder. Dagen er startet overskyet ☁️ med kun meget lokale regnbyger, men tordenbyger⛈️ lurer syd for grænsen.

Der er risiko for, at der vil komme lokale og kraftige skybrud, som i nogle tilfælde også kan indeholde torden.

Hvis de lumske skyer syd for grænsen trækker op over Fyn, så er der mulighed for en del regn.

- Eller risiko, om man vil. 15 millimeter på 30 minutter er en hel del, og det kan skyerne indeholde, siger vejrvært fra TV 2 Sara Maria Mærkedahl.

Til gengæld kan vi få helt op til 22 grader, og i løbet af eftermiddagen vil det klare op.

- Og så har man mulighed for tørvejr og solskin i aftentimerne, siger vejrværten.

I den kommende uge vil der blive godt brug for solcremen, hvor der bliver rig mulighed for sol under et vekslende skydække. Temperaturen stiger også, og i løbet af ugen vil den nå helt op på omkring 25 grader.