Lørdag sætter gang i solrig pinse

Lørdag morgen ser det ud til, at vejrguderne har snydt prognoserne. Et gråt skydække ligger hen over det meste af Fyn, men det er kun ene sprøgsmål om tålmodighed før solen kommer frem.

Det lover TV 2 Vejrets vært Sara Maria Franch-Mærkedahl:

- Det starter rigtig flot med masser af plads til solstrejf, lover hun, men tilføjer:

- Fra morgenstunden er der dog lidt skyer på himlen.

Lørdag skulle således gerne udvikle sig til den flotte start på en pinseweekend, hvor fynboerne er blevet lovet, at de vil kunne se pinsesolen danse.

Der vil således over middag stort set kun være blå himmel. Der til kommer, at der ikke vil være særlig meget vind, mens temperaturerne vil nærme sig 18 til 19 grader.