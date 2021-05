Lørdagens coronatal: Alle sogne på Fyn og øer er åbne

Det er Odense Kommune, der trækker det tal op med 14 nye smittede de seneste syv dage. Til gengæld er Ærø atter helt uden smittede.



Sammen med Ærø ligger kommunerne Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Nordfyns alle under den såkaldte bekymringsgrænse på 20 i incidenstal.

Smitteplagede Assens Kommune er med lørdagens tal fortsat på vej mod et lavere incidenstal og er noteret for et fald på knap 22 procent.

Med otte færre smittede de seneste syv dage er den vestfynske kommune nu noteret for et incidenstal på 70,8, hvilket stadig er klart det højeste i det fynske område.