Lørdagens coronatal: Markante fald i to kommuner

Syv ud af de ti fynske kommuner kan fredag præsentere et fald i coronatallene. De mest markante målt på incidenstal ses i Odense og Assens Kommune.

Her er der nemlig registreret et fald på henholdsvis -13,2 og -8,7 procent. Det svarer til, at der er 10 færre smittede i Odense Kommune og 13 færre i Assens de seneste syv døgn.

I Nordfyns Kommune ser man derimod en stor procentvis stigning i incidenstallet, der lørdag ligger på 33,7 procent. Det dækker dog kun over en enkelt mere, der er smittet.

Det betyder også, at Nordfyns sammen med Ærø og Langeland fortsat er de eneste fynske kommuner, der ligger under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse.

Kommune Incidens 13.02 Incidens 12.02 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 32,3 37,2 -13,2 5761 2,80 Nordfyns 13,5 10,1 33,7 668 2,26 Svendborg 97,9 94,5 3,6 2615 4,48 Kerteminde 25,3 29,5 -14,2 611 2,12 Langeland 0 0 0 433 3,51 Nyborg 131,4 140,8 -6,7 743 2,33 Assens 51,3 56,2 -8,7 946 2,32 Middelfart 28,3 28,3 0,0 1235 3,16 Faaborg-Midtfyn 69,9 66,1 5,7 1298 2,52 Ærø 16,8 16,8 0,0 190 3,19 Total 14500 2,90

Nyborg har højeste smittetal

Nyborg er med et incidenstal på 131,4 fortsat den kommune på Fyn med det højeste smittetryk. Det er dog en nedgang på -6,7 procent siden fredag.

I alt er 42 borgere i kommunen blevet testet positive for coronavirus de seneste syv dage.

På tværs af de fynske kommuner er 14.500 personer nu fuldt vaccineret mod coronavirus. Det svarer til 2,90 procent af borgerne i de ti kommuner.

Kommune smittede i dag på 7 dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 66 76 -10 Nordfyns 4 3 1 Svendborg 57 55 2 Kerteminde 6 7 -1 Langeland 0 0 0 Nyborg 42 45 -3 Assens 21 34 -13 Middelfart 11 11 0 Faaborg-Midtfyn 36 34 2 Ærø 1 1 0 Total 244 266

Lave smittetal på landsplan

På landsplan er 274 bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn, viser tal fra Staten Serum Insitut lørdag.

Vi skal tilbage til 9. september for at finde et døgn med et lavere antal smittede på ét døgn.

Antallet af indlagte falder med 29 til 308, fremgår det.