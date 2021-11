Lørdagens coronatal: Odense trækker det fynske smittetal ned

Det samlede smittetal på Fyn falder for første gang i en uge. Det viser lørdagens officielle tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er især et fald i antallet af smittede over de seneste syv dage i Odense, som trækker det fynske smittetal ned. Her er der i forhold til fredagens tal fundet 30 færre smittede.