Lørdagens coronatal: Smitten er stort set uændret på Fyn

Sogne langt fra nedlukning

Hvad angår smitteregistreringen på sogneniveau, så er der stadig ingen fynske sogne, der er lukket ned.

Og der er heller ikke nogen, der er meget tæt på. For selvom Nørre Højrup sogn i Nordfyns kommune og Røjleskov sogn i Middelfart kommune har en positivprocent og et indicenstal, der er for højt, så er der stadig kun få personer, der er smittet.

Og hvis et sogn skal lukkes ned, kræver det, at den opfylder tre krav. Incidensen skal være over 400, positivprocenten må ikke være højere end to og antallet af nye smittede de seneste syv dage må ikke overstige 20.

Og med kravet om mere end 20 smittede de seneste syv dage, er sognene altså ikke i nærheden af.

Du kan selv se smitte-situationen for dit sogn i tabellen herunder.