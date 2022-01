Lørdagens coronatal: Smitten falder på landsplan - men stiger på Fyn

Her ligger Odense i top med hele 4.683, mens det kun er de to ø-kommuner, Langeland og Ærø, der kan prale af et incidenstal på under 3.000.

Kigger man på antallet af smittede de seneste syv dage, er det også Odense, der indtager førstepladsen. Her er tallet steget med 466 siden fredag.