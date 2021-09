Lørdagens coronatal: Smitten går kraftigt tilbage på Fyn

Lørdagens officielle smittetal fra Statens Serum Institut viser, at det samlede smittetal i det fynske område falder med ikke færre end 42 fra 372 til 330 smittede de seneste syv dage.



Det betyder også, at Odense Kommune lørdag har et incidenstal på 95,4, så Kerteminde Kommune med et incidenstal på 108,5 er eneste fynske kommune der er over 100.