Louise i lejebolig: Må jeg afvise håndværkere i mit hjem?

Louise Liv Christensen kigger nervøst ud ad vinduet. Renoveringsarbejdet på den anden side af gården fortsætter efter coronakrisens udbrud. Der bliver skiftet døre og vinduer. Hun er i tvivl, om hun kan afvise håndværkere, hvis der skal laves noget i hendes lejlighed.

Spørgsmål fra Louise Liv Christensen Jeg bor til leje i en etværelses lejlighed. Må jeg nægte håndværkere adgang til min lejlighed?

- Vi bliver jo bedt om at holde afstand, så det er lidt mærkeligt, at renoveringsarbejdet bare må fortsætte, siger hun.

Louise Liv Christensen på 38 bor i en etværelses lejlighed i Odense. Men hun skal ikke være nervøs for uønskede håndværkerbesøg.

Sådan lyder meldingen fra hendes ejendomsadministrator.

- Alle renoveringsopgaver, hvor vi skal ind i lejlighederne, er er sat på pause, siger Kim Johansen, der er forretningsfører hos Boligkontoret Danmarks fynske afdeling.

I det konkrete tilfælde er håndværkerne på opfordring af lejerne blevet bedt om at færdiggøre igangsat arbejde og derefter slutte alt arbejde, hvor der kan være kontakt til lejer.

Vedligehold kan være nødvendigt

Ifølge flere ejendomsadministratorer i Odense, som TV 2/Fyn har været i kontakt med, udsættes alt ikke-presserende arbejde i lejeboliger.

Det er klart, at hvis toilettet stopper eller køleskabet ikke virker, så kommer vi, hvis kunden er med på det. Det er jo folks hjem Jimmy Nyland Andersen, Odense Bolig

- Når folk ringer til os, så er det op til os at vurdere, om det er livsvigtigt. Vi er ikke anmasende over for vores lejere, siger Kim Johansen fra Boligkontoret Danmark.

Ifølge Jimmy Nyland Andersen, der er direktør i Odense Bolig, sender de kun håndværkere, hvis lejeren selv opfordrer til det.

- Det er klart, at hvis toilettet stopper eller køleskabet ikke virker, så kommer vi, hvis kunden er med på det. Det er jo folks hjem, så vi har en forpligtigelse til at vedligeholde det. Men hvis der er et defekt dørhåndtag eller andet, der ikke er presserende, så skubber vi det, siger Jimmy Nyland Andersen.

Vandskade trumfer

Som hovedregel er det ifølge Jimmy Nyland Andersen lejerne der bestemmer, hvorvidt de vil have håndværkere ind i hjemmet. Men der kan være undtagelser.

- Det er klart, at hvis der er vandskade, så kan vi ikke lade stå til, siger Jimmy Nyland Andersen.

Kim Johansen fra Boligkontoret Danmark giver ham ret.

- Det er et sceanerie, vi skal tage alvorligt. Hvis ikke vi gør noget ved et sprunget vandrør, så kan det ødelægge hele lejligheden, og så kan lejeren alligevel ikke være der. Derfor bliver man nødt til at kunne komme ind og minimere skaden, siger Kim Johansen.

Han understreger, at alle medarbejdere er blevet bedt om at holde god afstand til lejeren, hvis sådan et tilfælde skulle opstå.

Du kan altså godt afvise håndværkere i dit hjem. Men hvis vandhanden drypper, eller dørhåndtaget sidder lidt løst, må du væbne dig med tålmodighed.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte din ejendomsadministrator, da der kan være forskel på, hvad de hver især gør.