Luft under feriedrømme: Fynsk rejsebureau giver corona-garanti

Fynske Gislev Rejser vil nu lægge luft under feriedrømmene, og har ikke kun plottet flyafgange anno 2021 ind i kalenderen.

Rejseselskabet vil også i coronapandemiens skygge sikre de rejsendes drømme med en udvidet økonomisk sikkerhed.

Således kan man købe en rejse nu, men også afbestille den kvit og frit indtil 1. marts 2021. Ordningen gælder alle afrejser fra og med 1. april 2021.

Rejseselskabet fra Lombjergevej i Ringe oplyser i en pressemeddelelse, at første afgang fra Fyn letter i begyndelsen af maj, og at der flyves frem til oktober.

Gislev Rejser flyver blandt andet ud fra Hans Christian Andersen Airport - eller bare HCA Airport - i Beldringe med destinationer som Kroatien og Italien.

I 2021 kan Gislev Rejser fejre 75 års jubilæum og tilbyder flere end 150 rejsemål med fly, bus og skib med dansk rejseleder hele vejen.

I 2018 købte Aller Leisure A/S køber sig ind i det fynske rejseselskab ved at erhverve 85 procent af aktierne i Gislev Rejser A/S.

