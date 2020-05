Fyn har det hele: Destination Fyn ændrer strategi for at lokke danske turister til

Destination Fyn og deres samarbejdspartnere stiller nu skarpt på de danske turister, fordi de på grund af corona ikke ved om, der kan komme turister fra udlandet til Fyn denne sommer.

- Der er mange af vores medlemmer, der har brugt de sidste par måneder på at gøre sig klar til den her omstilling. Og de har gjort sig så attraktive som muligt for danskerne, uddyber Mads Asbild, chef for Marketing og Udvikling hos Destination Fyn.

Her arbejder de med at styrke og formidle turisme og oplevelser på Fyn.

Og de står blandt andet bag den nyligt lancerede kampagne "Fyn skal det være", som skal være med til at skubbe danske turister i retning af Fyn.

Det er dog endnu for tidligt at spå om den omstilling har været succesfuld og, hvordan Fyn vil klare sig i kampen om de danske turister.

- Vi kan ikke sige, hvor godt vi står i den kamp. Men vi kan se, at lige så snart en tysk familie afbooker et sommerhus på Langeland eller andre steder, så er der en dansk familie, der kaster sig over det, fortæller Mads Asbild.

Aktive turister

Destination Fyn har også undersøgt, hvad turisterne så helst vil lave, når de lander på Fyn. I den seneste undersøgelse fra 2019 svarer 70 procent af turisterne, at de vil være aktive. 69 procent vil gerne være i bymiljøer og 62 procent ønsker sig afslapning på overnatningsstedet.

- Vi oplever, at turisterne vil kombinere det at være aktive med luksus. De vil måske cykle fra by til by for at stoppe op og spise en gourmetmiddag og sover godt. Eller de vil være på luksushotel og kombinere det med et besøg i en klatrepark, siger Mads Asbild.

Destination Fyn har i 2019 spurgt turisterne på Fyn, hvad de foretrækker på ferien. Her er svaret Foto: Destination Fyn

I en anderledes sommer med corona har Mads Asbild selv valgt at holde en del af sin ferie på Fyn.

- Jeg skulle have været til Caribien. Nu holder vi vores ferie på Fyn, ved Vestkysten og på Lolland Falster. Jeg har ikke lyst til at rejse ud nu, hvor alt er så usikkert. Jeg vil nyde sommeren herhjemme sammen med min familie, fortæller han.

Turen går til Thurø på camping, daseferie på Lolland Falster og oplevelser på Vestkysten med en afstikker måske til Aalborg.

- Her er der en storby, der lige som Odense har gennemgået en kæmpe forvandling de senere år. Det slags bliver der plads til at se i år, hvor vi må blive hjemme, konkluderer Mads Asbild.

Hvad siger fynboer på Instagram

Her på TV 2 Fyn har vi også spurgt om, hvordan fynboerne helst vil holde deres ferie. Er de for eksempel mest til luksus eller til daseferie?

Tilhængerne af det første var flest. Luksus svarede 373. Overlevelse svarede 172.

Der er heldigvis plads til begge dele på Fyn, lyder det ikke overraskende fra Mads Asbild, chef for Marketing og Udvikling hos Destination Fyn.

- Fyn byder på både afslappende luksus og i den grad også på muligheder for at kombinere den slags ferie med aktiviteter, siger han.

Der er både kystbyerne med restauranter i verdensklasse, sandstrand og luksuriøse hoteller. Og der er unikke muligheder for lystfiskeri, for cykelture og for at køre et smut til storbyen Odense for at se den nyeste byudvikling, besøge den gammelkendte forfatter H.C.Andersens hus og opleve kunst og kultur i stor skala.

- Det er netop Fyns store styrke, at vi har det hele nu, hvor vi i år skal til at række ud efter ikke bare de fynske, men alle de danske turister, siger Mads Asbild.

Fynboer giver svar TV 2/Fyn spurgte i sidste uge fynboer om deres ønsker for den kommende sommer. Cirka 550 svarede på hvert af spørgsmålene:

"Hvad foretrækker du?" Pool eller hav? 280/279 Aktiv eller dase? 227/301 Overlevelse eller luksus? 172/373 Forberedt eller spontan? 295/231 Venner/familie? 136/340

For at tilgodese både dem, der ønsker sig luksus og dem, der vil have lidt eventyr har Destination Fyn her samlet fem bud på hver at de to slags ferieoplevelser på Fyn.

Ferie på Fyn Luksus Johannes Larsen Museet

Museum med hyggelig cafe, der har udsigt over havet. Johannes Larsen var det mest prominente medlem af gruppen "Fynbomalerne, der havde sit udgangspunkt i Kerteminde. Egeskov Slot

Egeskov har noget for hele familie. Danmarks smukkeste have, den fantastiske legeskov med den enorme labyrint og udstillinger med veteranbiler, -motorcykler og -fly. Odense

Kunstbesøg på Brandts. Shopping. Spis i en af de lækre gourmet restauranter f.eks. Aro, Pasfall eller Sortebro Kro og giv dig hen til alt fra H.C. Andersen, havnebad og til streetfood. Ærø

På Ærø kan du opleve ægte, idyllisk ø-stemning på Hotel Arnefeld med gourmet mad. Lej eventuelt en cykle og følg Østersøruten N8 rundt og opleve hele øen. Clay i Middelfart

CLAY Keramikmuseum Danmark er et førende keramikmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design i Europa. tag også en gårdtur i Hindsgavl Slotspark. Overlevelse Øhavestien

Stien er med sine 220 km en af Danmarks længste vandreruter, som omkranser Det Sydfynske Øhav. Du kommer gennem et enestående kulturlandskab, med flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder præget af områdets spændende kulturhistorie. Shelter

Overnat i shelters på hele Fyn – f.eks. Tåsing eller Millinge Klint. Det særlige ved Fyn er, at her er der arkitektsdesignede shelters Du kan vandre eller cykle fra shelter til shelter. Ditlevsdal Bison Farm

Europas største bisonfarm. Her kan du tage på bisonsafari, tage del i alle aktiviteter, overnatte i præriehuse eller shelters ved siden af bisonokserne og og nyde et lækkert måltid i restauranten. Camping og clamping

Besøg en af øens 58 campingpladser, hvor nogen af dem har clampingversioner. Clamping er særlig ved Svendborg Sund Camping og på Ærø, Camp Hverringe. Æbelø

Du kan gå til Æbelø, men også sejle hertil i havkajak.Turen starter med introduktion til havkajak og øvelser på vandet. På øen er der tid til at udforske og spise madpakken.

Denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på den meget anderledes sommer, som vi alle sammen går i møde. Udlandsrejser er aflyst. De udenlandske turister bliver væk.

