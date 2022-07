Lummert sommervejr med risiko for regnbyger

Mens solen skinnede på cykelrytterne ved målstregen i Nyborg på anden etape af Tour de France, så bliver søndagen i det fynske dog mere regnfuld dagen derpå.

Søndag vil nemlig byde på sol, skyer og ikke mindst regnbyger flere steder på Fyn.

- Søndag vokser skyerne op og bliver større, hvilket vil sige, at der er risiko for byger, og der kan muligvis også være et tordenbrag hist og her, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.



Disse regnbyger forventes allerede at ramme fynboerne fra morgenstunden.

Hidsige skyer på himlen

Søndag kan temperaturen i løbet af dagen ramme 25 graders varme. Det kan ifølge TV 2 Vejret resultere i en meteorologisk sommerdag, hvis termometret rammer 25 grader eller derover.

Ifølge Thomas Mørk vil det i løbet af formiddagen holde tørt i længere perioder. Men om eftermiddagen vil den varme temperatur skabe skyer på ny.



- De (skyerne, red.) kan godt gå hen og blive hidsige i det. Det kan godt være nogle ret intense tordenbyger. De vil primært være hen over det vestfynske og nordvestfynske, uddyber han.

Her vil borgere på det sydøstlige Fyn være "i sikkerhed" for de kraftige tordenbyger, mens Langeland vil få sig det allerbedste og luneste vejr søndag, lyder det.

Den kommende uge skal fynboerne dog fortsat forvente regnbyger. Her vil luften blive koldere dagene frem, fortæller Thomas Mørk og fortsætter:

- Her ser det ud til, at vi holder os under 20 grader, og det bliver også noget mere blæsende.

Lørdag cyklede Tour de France-feltet over Storebæltsbroen for første gang nogensinde til anden etape af årets Tour de France.

Her var netop vinden på Storebæltsbroen den helt store joker, fordi den er særdeles kraftigere end på land. Det kunne cyklerytterne også tydeligt mærke, da feltet stort set holdt sig samlet over Danmarks største bro.