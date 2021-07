Lummert vejr og kraftige byger truer

DMI varsler, at der i tidsrummet mellem 15.00 og 18.00 er risiko for kraftig regn. Lokalt varsler de, at der kan falde op til mellem 25 og 35 mm på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på en halv time.

Mandag kigger vi ind i lignende vejr, dog med temperaturer helt op til 27 grader. Tirsdag kommer der et lille vejrskifte, hvor solen begynder at kigge mere frem igen, men temperaturen falder en smule.