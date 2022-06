Lummervarm søndag med risiko for skybrud og torden

En sommerdag med høje temperaturer er endnu engang i vente for fynboerne søndag.

Temperaturen starter allerede fra morgenstunden på hele 19 grader med enkelte solstrejf. Her forventes temperaturen at stige til op mod 26 grader i det fynske.

- Søndag starter ganske fint og relativt lunt. Her vil det se fint ud i løbet af formiddagstimerne, men der vil komme endnu flere skyer i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl fra TV 2 Vejret.

Lokale skybrud med torden

Nogle af bygerne kan lokalt være kraftige med torden og lyn. Her kan skyerne være med lokale skybrud, uddyber hun.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) varsler ligeledes om risiko for skybrud flere steder i landet heriblandt Fyn.

Et skybrud betyder, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.



- Dog vil der i løbet af eftermiddagen være opklaring i en sydlig retning, tilføjer Sara Maria Franch-Mærkedahl.



Mandag tegner til også at blive en såkaldt meteorologisk sommerdag med hele 25 grader igen. Ifølge vejrprognoserne ser der dog ud til at komme en hel del mængde nedbør, lyder det.

- Mandagens vejr er også en dag, hvor der vil være varme. Men det vil samtidig også være noget ustabilt, siger hun.

De seneste dage på dette års Tinderbox var også i den høje ende af skalaen. Fredag havde festivalgæsterne i Tusindårsskoven glæde af over 27 grader. Flere steder på pladsen stod folk derfor i kø for at komme til de gratis vandposter, hvor de over 40.000 gæster kunne fylde deres vandflasker.