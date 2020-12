Lun decemberdag: - Den hvide jul er langt væk

Fra morgenstunden kommer man til at møde regnvejret, der kommer fra sydvest og skal mod nordøst i løbet af dagen.

- Til gengæld byder dagen på syv til otte grader. Et relativt lunt vejr. Sådan kommer det også til at være i de kommende dage, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Det er netop det lune vejr, der får Per Christiansen til at aflyse den hvide jul i år.

- Det vil altså sige, at den hvide jul er langt væk, men det er udsigterne til sol også, siger Per Christiansen.

Hverken sne eller sol kommer vi til at møde. Vinden er derimod let fra sydvest, og regnen kommer til at stå på længe.

- Vi skal langt ud på dagen, før vi nok kan forvente opholdsvejr igen, siger Per Christiansen.