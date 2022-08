Lun Fredag i vente: Her bliver det bedst grillvejr på Fyn

Dagen starter lidt skyet med temperaturer mellem 15-17 grader. I løbet af eftermiddagen titter solen mere frem, og flere steder vil man nå op på omkring 20 grader.

I løbet af aftenen vil de fleste skyer forsvinde, selvom det går langsommere i den østlige del af Fyn. Det giver god anledning til at finde grillen frem og byde weekenden velkommen - selvom det er vigtigt at være opmærksom på, at det er tørt mange steder på Fyn for tiden, når du tænder op for aftenmenuen.