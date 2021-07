Lun mandag kan ende med torden og skybrud

- Der er reel risiko for regn og torden. Så vær opmærksom på, at der pludselig kan komme nogle ret kraftige tordenbyger og også risiko for lokale skybrud, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Ifølge DMI ser fronten dog ud til at være mildest netop i den del, der passerer hen over Fyn, mens især Midtjylland og store dele af Nordjylland kan se frem til vejr, der kan påvirke alle udendørsaktiviteter.